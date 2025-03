Sport.quotidiano.net - Rimini, Vitali ripensa alla sconfitta: "Condannati da un episodio"

La trasferta di Sassari, quella fondamentale di coppa in casa della Giana Erminio, poi i novanta minuti contro il Sestri Levante. Ilsi è già rimesso in moto cercando di non farsi schiacciare dall’ennesima battuta d’arresto casalinga, quella di sabato scorso contro il Gubbio. Un ko che evidentemente fa male ai biancorossi e non solo per la classifica. Perché quelle battute d’arresto al ’Neri’ stanno creando qualche malumore di troppo. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e così è stata – l’analisi lucida del portiere del, Leonardo– Abbiamo avuto molte occasioni per poterci portare in vantaggio,fine si è risolta con un, come succede in molto partite. A volte è successo anche a nostro favore". A Buscè il compito di cercare i perché (anche se una spiegazione l’allenatore dei biancorossi l’ha già data subito dopo lacontro gli umbri) di un andamento tanto diverso tra gare in casa e in viaggio.