Rifornivano piazze della droga a Roma, maxioperazione dei carabinieri: 26 arresti

Maxi operazione antidei, 26 glitotali. L'intento dell'organizzazione criminale era riunire le più importantidi spaccio diin una gestione unica imponendo prezzi più elevati alla cocaina. A capo del gruppo Giuseppe Molisso e Leandro Bennato, raggiunti anche loro dalle misure cautelari all'interno dell'operazioneDda diche ha coordinato l'attività del Comando Provinciale dei. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina. Accertata un'importantissima rete del narcotraffico attraverso cui venivano approvvigionate le principalidi spacciocapitale per un volume d'affari per decine di milioni di euro al mese.