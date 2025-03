Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti e lavori sugli argini. Nuovo fronte di indagine

Un occhio a piene ee l’altro alla procura. L’orizzonte ottico restituisce il fascicolo (contro ignoti) per disastro colposo sulle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024. Ma in questa storia di piogge e disastri, gli inquirenti potrebbero ritrovarsi a dovere dipanare un’altra questione dai potenziali riflessi penali: la destinazione dei residui relativi ai. Almeno sulla carta. O meglio sulle carte: tre gli esposti che Gianluca Sardelli, promotore e presidente del comitato ’progetto futuro sicuro’, ha inoltrato al terzo piano del palazzo di giustizia. Gli investigatori lo hanno già sentito come persona informata sui fatti: e sul contenuto della testimonianza, "non posso naturalmente riferire nulla". Esiste però copioso materiale in argomento che è possibile consultare sul profilo Facebook del diretto interessato.