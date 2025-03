Bergamonews.it - “Ricordare le radici per vivere il presente”: al Bosco della Memoria Bergamo ricorda le vittime del Covid

Leggi su Bergamonews.it

. Nel cuore del, in un periodo primaverile che porta con sé il profumo di nuovi inizi,ha celebrato la giornata nazionale in ricordo delledel-19. Tra gli alberi del parco, i primi narcisi a colorare il paesaggio e le musiche di Tino Tracanna, si è svolto l’ultimo momento commemorativogiornata, organizzato dal Comune di, dopo le tappe al cimitero monumentale e a palazzo Frizzoni, a cinque anni dallo scoppiopandemia.“non dimentica.ha sofferto, ha pianto, ma ha anche saputo rialzarsi con la dignità e la forza morale che questo territorio sa esprimere. Ilè qui a testimoniarlo:profonde per non dimenticare, rami rivolti al cielo per guardare al futuro” ha dichiarato Elena Carnevali, sindaca di