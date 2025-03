Quifinanza.it - Riciclare i vecchi smartphone, si può? 5 cose che probabilmente non sapevi

Plastica, metalli, vetro e molto altro: i nostri telefoni sono miniere e neanche lo sappiamo. In occasione della Giornata mondiale del riciclo, che si celebra ogni anno il 18 marzo, ci siamo chiesti come recuperare itelefoni passati di moda o con tecnologie un po’ superate, che, però, non sono certo da buttare. Sia perché inquinano sia perché sono ricchi di sostanze utili.Buona parte dei materiali di cui sono fatti gli, infatti, possono essere recuperati e, se trattati correttamente, reimmessi nei cicli produttivi. Vediamo come, sulla base dei consigli forniti da Ecolight – Consorzio di Sistema Ecolight per la gestione dei Raee.Quanti cellulari ci sono in circolazione in ItaliaPartiamo da un dato, giusto per capire di quale patrimonio inestimabile stiamo parlando: solo nel 2024 sono stati venduti circa 1,5 miliardi diin tutto il mondo.