Ilfattoquotidiano.it - Riciclabili, ecologiche, mobili ed economiche: perché le case in cartone saranno il futuro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Secondo il global status Report for Building and Construction dell’Unep, nel 2022 l’edilizia è stata responsabile del 30% della domanda energetica mondiale, 34% se si considera anche l’energia per la produzione di materiali da costruzioni. Il paradosso è che, nonostante ciò, l’emergenza abitativa cresce, come cresce la richiesta di abitazioni a basso costo, specie dopo eventi che danneggiano il patrimonio edilizio, come terremoti, frane, alluvioni, esondazioni e per fare abitazioni dignitose sia agli sfollati interni che ai migranti oltre i propri confini. Il disagio abitativo esiste anche nel nostro Paese, a causa del costo della vita e del mercato imare e di un sostanziale disinteresse delle istituzioni.A fronte di questa crisi, l’architettura sperimenta sempre di più soluzioni originali e innovative, come meno impatti sull’ambiente sia rispetto all’estrazione delle materie prime che dei processi di lavorazione dei materiali edili, così come dalla fabbricazione degli elementi componente la costruzione degli edifici, dal periodo di utilizzo fino alla dismissione.