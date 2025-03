Inter-news.it - Ribery avvisa il suo ex Bayern Monaco: «Inter davvero forte, che sfida!»

riconosce la grande forza dell’, che ad aprile sarà avversaria del suo exai quarti di finale di Champions League. Le parole del francese sulla doppia.TIFO – Il prossimo confronto traai quarti di finale di Champions League appassiona tutti. Tra questi anche l’ex fuoriclasse francese Franck. L’ex esterno del, dopo un’amichevole tra leggende dele quelle del Borussia Dortmund, ha parlato in questo modo in Germania: «È un buon momento per il, hanno fatto bene sia all’andata che al ritorno. Contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga hanno sei punti di vantaggio, quindi direi bene. Spero che possano vincere sia la Bundesliga che la Champions League. Per quello che ho potuto vedere in questo momento, credo che la squadra sia sulla strada giusta».