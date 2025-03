Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Romeo (Lega) a Meloni: “No a un piano basato su favola della minaccia russa”. E il dem Boccia evidenzia le divisioni nella maggioranza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rispetto alUe per la “corsa alannunciato in modo così roboante da Ursula von der Leyen noi comeci siamo opposti subito. Non si capisce perché spendere tutti questi soldi per riarmarsi, è unsu minacce irrealistiche, sullache la Russia voglia invadere l’Ue, unsenza visione, che genera ansia, apprensione”. Queste le parole nell’Aula del Senato del capogruppo, Massimiliano, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgiain vista del Consiglio europeo.“Unsenza visione, con il rischio di pesanti ricadute sulle spese sociali“, ha avvertito. Di fatto, contraddicendo la stessache, nel corso del suo intervento, aveva attaccato le opposizioni, M5s su tutti, ma rivolgendosi tra le righe anche alla stessa: “Chi parla di tagli al welfare inganna i cittadini”.