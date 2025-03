Lopinionista.it - Riarmo, Bagnai: “Non vogliamo rovinare i nostri conti pubblici per fare un favore agli altri”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Nonperunche adesso hanno intenzione di violare proprio quelle regole che ci hanno imposto andando a compromettere la nostra economia. La percentuale della prossima programmazione europea che andrà a pagare gli interessi sul PNRR è del 20%.aggiungere altro debito comune?”. Lo ha dichiarato il Responsabile Economia della Lega, On. Alberto, a Radio Cusano Campus.“La verità è che la creazione dell’esercito europeo – che bisognerebbein fretta paradossalmente nel momento in cui la minaccia sta finendo – viene vista come una sorta di operazione di indipendenza dell’UE rispettoUSA quando in realtà è un momento di enorme subaltnernità, perché questo ci obbligherebbe ad acquistare armi dalle filiere USA”, ha aggiunto