Ilfattoquotidiano.it - Riarmarsi vuol dire rispettare ancora una volta il volere Usa: la Russia è nemico loro, non nostro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Maurizio ContigianiCapita spesso che noi cittadini non capiamo le dinamiche che spingono la politica ad agire in maniera incomprensibile, a volte con soluzioni che appaiono come pura follia. Proprio come oggi, sull’ordine di riarmo non comunitario, bensì individuale di ogni Stato che compone questo sodalizio così singolare da non aver riscontro in qualsiasi altro luogo della Terra. Non esiste alcun organo di informazione che si spinga oltre il naturale biasimo per scelte così apparentemente scellerate, logiche che invece, sicuramente, hanno laragione di esistere.La prima cosa che salta all’occhio è la domanda su cosa possano servire armi convenzionali contro 7000 bombe atomiche, quale nazione sarebbe disposta a metterci i morti al posto di un’altra per difenderne un’altra, gli F35 non decollano senza che vi sia l’ok del software americano, e se ildel momento non fosse approvato dallo Zio Sam? E se fosse proprio lo Zio Sam il, con cosa lo controllo, con Starlink? Se dovessi coordinare più eserciti come faccio a farlo se ognuno dipossiede sistemi di gestione inevitabilmente diversi, quale sarà il caccia che sostituirà l’F35 dal 2035, quello italo-anglo-nipponico oppure quello franco-tedesco-spagnolo?Gli Stati Uniti non navigano in buone acque, esportano troppo poco rispetto a quello che importano, soprattutto nei confronti di noi europei.