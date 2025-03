Revisione radicale del Piano di riarmo europeo Ecco l’aggettivo che ha rimesso d’accordo il Pd di Schlein

Leggi su Open.online

Il lavoro di taglia e cuci per trovare un accordo tra le diverse anime del Partito Democratico ha dato i suoi frutti: «IlRearm Europe di Ursula von der Leyen necessita di una “”», è la formula fondamentale per l’intesa. Alla fine i dem sono riusciti a mettere a punto una risoluzione condivisa che vada bene a tutti, dai vicinissimi alla segretaria Ellyfino ai riformisti. Questa risoluzione verrà presentata oggi in Senato e domani alla Camera, in risposta (e in opposizione) alle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che illustrerà davanti a deputati e senatori la posizione dell’Italia sui temi che saranno discussi al Consigliodi giovedì e venerdì, a cui la premier prenderà parte. E tra i temi più controversi all’ordine del giorno a Bruxelles ci sarà proprio ilper ildell’Europa, il Rearm Europe.