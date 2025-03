Iltempo.it - "Restituite i soldi ai romani". Manifestazione a Roma, bufera su Gualtieri

«Quanto accaduto il 15 marzo scorso a piazza del Popolo lascia sconcertati. La"Una Piazza per l'Europa - Tante città, un'unica voce", presentata come un'iniziativa spontanea e partecipata, si è rivelata, nei fatti, un evento organizzato e pagato con 270.000 euro di fondi pubblici direttamente daCapitale: lo conferma la determinazione dirigenziale RH/739/2025, e la verità sta venendo a galla. Una vergogna inaudita che la Lega chiederà di discutere in Aula Giulio Cesare una mozione per avere tutte le necessarie spiegazioni dal sindacosu quanto accaduto, e sta per depositare un esposto alla Corte dei Conti». Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri della Lega capitolina Fabrizio Santori e Maurizio Politi, a proposito dell'evento dello scorso sabato. «La spesa per laè stata giustificata come rientrante nelle attività diCapitale, nonostante in altre occasioni il sindaco abbia negato l'utilizzo di spazi istituzionali a iniziative promosse da associazioni.