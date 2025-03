Ilfattoquotidiano.it - Repubblica Dominicana: spiagge, ecoturismo e cioccolato

Lasi rivela ancora una destinazione caraibica autentica, soprattutto alcune zone del Paese, dove i ritmi sono in perfetta simbiosi con la natura, bellissima e rigogliosa. Nella provincia di El Seibo, tutto descrive la poesia della vita marittima e rurale di un tempo: i pescatori conoscono le maree e interrogano il cielo prima di salpare, mentre i produttori agricoli coltivano senza imperativi e con rispetto di una terra generosa. Questa zona è nota per le piantagioni di cacao biologico, e l’Asociaciones Productora de Cacao de la Regiòn Este ha ideato una bellissima iniziativa per omaggiare e far conoscere questa importante realtà: la Ruta del Chocolate, che si divide in tre differenti percorsi, la Ruta el Seibo-Los Botados, la Ruta Hato Mayor-Vicentillo e infine la Ruta Miches-Los Franceses.