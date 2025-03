Liberoquotidiano.it - Repubblica contro il maschio bianco e anziano? Ma nella loro piazza... ecco chi spunta | Guarda

Il mondo è in mano ai maschi-bianchi-anziani. A partire, naturalmente, da Donald Trump, il più potente e il piùdi tutti. A sinistra l'allarme è scattato subito dopo la rielezione del Tycoon. Rielezione, spiegavaa novembre in un pezzo di Giulia Mattioli, che è stata anche «il trionfo del Patriarcato». «Una donna al potere, e per di più una donna nera», scriveva la Mattioli commentando la sconfitta di Kamala Harris, «avrebbe messo in discussione la supremazia del(ovviamente etero e) facendo tremare il terreno sotto i piedi ad una società patriarcale pronta a tutto per difendere il proprio privilegio». E l'articolo riportava anche il parere della scrittrice Giulia Blasi: «Penso che quello a cui stiamo assistendo non sia solo il trionfo di un uomosu una donna più giovane, ma la vittoria di un culto distruttivo, la vittoria dei tecnocrati, di Elon Musk, di Peter Thiel, di Jeff Bezos, di tutti questi uomini multimilionari che hanno deciso deliberatamente di appoggiare un piano per prendersi il paese e instaurare una sorta di oligarchia in cui comandano».