Report Ranucci nel Sannio per presentare La scelta | pronta inchiesta sugli appalti in città

Tempo di lettura: 2 minutiSigfrido, giornalista RAI, autore di, presenterà a Benevento domenica 6 aprile il suo ultimo libro, “La”, editore Bompiani. La tappa a Benevento non è casuale, la nota trasmissione televisiva pare stia preparando un servizio, da mandare in onda nella prossima stagione,nel.Gli inviati sarebbero stati ingià due volte per raccogliere le prime informazioni. La manifestazione organizzata dal movimento “Altra Benevento è possibile” si terrà nell’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato, viale Raffaele Delcogliano n. 12, con inizio alle ore 16,30.Dopo i saluti del prof. Paolo Palumbo, docente UniFortunato, e la introduzione di Gabriele Corona, coodinatore di “Altra Benevento è possibile”,racconterà il suo cammino personale legato a doppio filo con il suo lavoro per; lo farà scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svelerà i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo.