Secoloditalia.it - Renzi in versione “Pinocchio” sulla casa della Meloni. Secca smentita di Ciriani: “Nessun uso di fondi pubblici”

Leggi su Secoloditalia.it

“L’acquistosua villa con piscina da oltre 400 metri quadrati per una cifra di poco superiore al milione di euro corrisponde al valore del mercato? Non so. Non faccio l’agente immobiliare. E non mi interessa stare su queste cose. Ma siccome sono argomenti utilizzati da Giorgiacontro gli altri (anche nel libro ”Io sono Giorgia” sottolinea la sua diversità rispetto agli altri politici sul tema immobiliare) è giusto che si faccia chiarezza.”, aveva detto qualche giorno fa a “Un giorno da pecora” Matteo, riprendendo alcuni dei temi trattati nel libro “L’influencer“, dedicato interamente alla premier: un volume che in molti considerano una vendetta politica contro il governo che ha messo nero su bianco, in una legge, l’incompatibilità di incassare consulenze da Stati stranieri nel corso del mandato parlamentare.