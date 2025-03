Ilgiorno.it - Renate, il volo continua: "Avanti con entusiasmo"

Va bene essere umili che, si sa, nello sport paga sempre. Ma parlare ancora di "mattoncino per la salvezza" con 47 punti in classifica, nel cuore della zona playoff e ad appena sei giornate dalla fine stona un poco. Specie per una società che nella sua parte storica è sempre stata altamente ambiziosa, certe volte anche oltre le effettive potenzialità. Ne parlò, legittimamente, Luciano Foschi un mese fa quando la sua squadra non vinceva mai e sì incastrò a 34 punti, ad appena cinque dal Lecco che poi sconfisse spazzando via i fantasmi e dando il via alla situazione attuale che la vede tra le squadre più in forma del torneo, tranquillissima e con la testa che deve essere rivolta al ranking per gli spareggi. Le recenti svolte tattiche hanno fatto tutta la differenza del mondo perché ilattuale è solido, sicuro, crea occasioni per fare gol e fa anche gol, magari non sempre con gli attaccanti ma a questo punto davvero poco importa chi è l’ultimo a spingere la sfera oltre la linea di porta.