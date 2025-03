Remuzzi | Il Covid ha cambiato la sanità uscire dall’Oms è una follia

Leggi su Bergamonews.it

Il 18 marzo è la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del. Questa ricorrenza, che viene celebrata annualmente, ricorda le tante persone che persero la vita a causa del virus Sars-CoV-2. Esattamente cinque anni fa in questa data, i camion dell’esercito portavano via da Bergamo centinaia di bare con morti destinati alla cremazione. Un’immagine indelebile rimasta un simbolo della pandemia.Quella tragedia colpì duramente la provincia di Bergamo causando tanto dolore, sofferenze e lutti. Abbiamo chiesto al professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, un parere sui cambiamenti dellanell’ultimo quinquennio.Com’è cambiata lain questi cinque anni?Si sente sempre dire che non èniente e che dalla pandemia non abbiamo appreso nulla, invece io penso che dalabbiamo imparato tantissimo e che lastia cambiando.