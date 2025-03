Lanotiziagiornale.it - Reddito di cittadinanza addio: colpite 850mila famiglie

Nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici messe in campo dal governo Meloni hanno avuto “un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi”, diminuendo l’equità. La conferma arriva dall’Istat nel report sulla redistribuzione delnel 2024, precisando che l’indice di Gini, che misura la diseguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25% a 30,40%.A pesare è stato soprattutto il passaggio daldiall’Assegno di inclusione (Adi), che ha prodotto un impatto negativo sullepiù povere, solo parzialmente compensato dal lieve effetto positivo connesso alla riforma dell’Irpef.Il report Istat sulle riforme del governo Meloni sui redditi: aumenta la disuguaglianzaNel report l’Istat valuta gli effetti della riforma delle aliquote e degli scaglioni Irpef e delle detrazioni da lavoro; dell’eliminazione del/Pensione die dell’introduzione dell’Assegno di inclusione; della prosecuzione dell’esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti e dell’introduzione dell’esonero totale per le lavoratrici dipendenti madri; dell’ indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Bonus Natale).