Record Inter nuovo traguardo per la squadra di Inzaghi La Gazzetta dello Sport fa il punto

di Redazioneper ladi. Lafa ildella situazione in casa nerazzurraPrima in campionato, qualificata alle semifinali di Coppa Italia, qualificata ai quarti di Champions League, l’di Simonesembra non volersi fermare più. I nerazzurri stanno viaggiando ad un ritmo impressionate su tutti i fronti, Laha svelato un altroraggiunto dal club di Viale della Liberazione. Ilsulla situazione in casa nerazzurra: ecco di cosa si tratta.– «L’della seconda stella, quella che l’anno scorso si aggiudicò il 20° scudetto della sua storia, con un’età media di 29,12 anni è lapiù “anziana” ad aver vinto il campionato negli ultimi trent’anni. Ilprecedente apparteneva al Milan di Allegri stagione 2010-11.