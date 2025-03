Ilrestodelcarlino.it - Rebus affitti brevi: "Vanno incentivati quelli a lungo termine"

Il Covid ha lasciato una ferita profonda nei proprietari degli immobili. Il blocco per due anni degli sfratti, fino al 2022, anche diemessi per morosità nei due anni precedenti, ovvero nel 2018, ha causato ad alcuni proprietari perdite per decine di migliaia di euro non compensate da alcun ristoro. Glie turistici vengono per questo oggi visti da molti proprietari come un’opportunità. Uno scenario in evoluzione di cui parliamo con Stefano Tornimbene presidente di Uppi, Unione piccoli proprietari immobiliari, della provincia di Pesaro. L’opportunità del mercato deglie delle locazioni turistiche confligge con le disponibilità di locazioni a? "Come associazione non favoriamo lo sviluppo deglie non facciamo questo tipo di contratti.