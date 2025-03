Ilrestodelcarlino.it - Reati violenti, il giro di vite: un arresto, 3 denunce

Fermo, 18 marzo 2025 - Un, tre, cinque carabinieri e un giovane feriti. E’ questo il bilancio di una serie di operazioni dei militari dell’Arma per contrastare i. Operazioni a Porto Sant'Elpidio e Montegranaro A Porto Sant'Elpidio, carabinieri hanno denunciato un 22enne magrebino per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato notato mentre procedeva in modo pericoloso su uno scooter. Per evitare il controllo, ha accelerato, zigzagando tra le auto, ma è stato fermato dopo essersi schiantato. A seguito dell'incidente, trasportato all’ospedale di Fermo, è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish, senza patente, e il veicolo era privo di assicurazione e revisione. I carabinieri di Montegranaro hanno arrestato un pakistano di 35 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale vicino al locale 'Beor Brasserie'.