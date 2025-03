Quotidiano.net - Rearm Europe, Ue pronta a investire 650 miliardi di euro

Roma, 18 marzo 2025 – È al centro del dibattito politico internazionale, l’eventuale aumento della spesa militare dei singoli Paesii, nonché l’aumento di quella per la Nato, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, di cui fanno parte 32 Paesi. La spesa militarea è scesa dal 4% del 1960 all’1,5% del 2020, mentre quella per la difesa nei Paesi Nato è destinata a crescere tra il 53% e il 65% nei prossimi anni. L’Unionea con ‘’ e un investimento complessivo di 650di, si appresta a rispondere alle attuali sfide di sicurezza, fra polemiche e voci contrastanti circa l’approvvigionamento e i possibili risparmi che arriverebbero da una maggiore integrazione fra gli Statii. epa11970155 Italian Foreign Minister Antonio Tajani (L) andan Commission President Ursula von der Leyen attend the EU conference on Syria in Brussels, Belgium, 17 March 2025.