Quotidiano.net - Realme 12 Pro in offerta su Amazon: è il cameraphone di fascia media su cui puntare

Leggi su Quotidiano.net

Il12 Pro diventa, sempre di più, una delle opzioni più interessanti delladel mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di un dispositivo in grado di fare belle foto con una spesa nettamente inferiore rispetto a quella richiesta per i modelli top di gamma. Si tratta della soluzione giusta per acquistare undi. Con l'in corso suè ora possibilesul mid-range didisponibile al prezzo scontato di 301 euro, con possibilità di acquisto in 5 rate. Lo smartphone è venduto direttamente da. Il comparto fotografico, che comprende anche un teleobiettivo, rappresenta il punto di forza del12 Pro. Acquista12 Pro a prezzo super12 Pro: unper laLa scheda tecnica del12 Pro si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, dotato anche del supporto al 5G.