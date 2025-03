Uominiedonnenews.it - Real Time, Golden Bachelor: Ecco Chi E’ Massimo Pace!

Massimiliano, primo “” italiano, si mette in gioco nel nuovo dating show di. Scopriamo tutto su di lui!Il protagonista del nuovo dating show di, Non è mai troppo tardi per innamorarsi, è Massimiliano, il primo “” italiano. Uomo affascinante ed elegante, Massimiliano ha 61 anni ed è un consulente finanziario romano con una storia di vita intensa e ricca di esperienze.Un uomo di successo con un cuore aperto all’amoreMassimiliano ha trascorso gran parte della sua carriera nel mondo della finanza, un ambiente che gli ha permesso di viaggiare e acquisire una mentalità internazionale. Parla fluentemente inglese, francese e tedesco, grazie agli anni vissuti all’estero durante gli studi e il lavoro. La sua formazione e il suo mestiere lo hanno reso un uomo sicuro di sé, ma al tempo stesso riflessivo e attento alle emozioni.