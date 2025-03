Tvzap.it - Re Carlo vuole incontrare il Papa, ma ci sono molti dubbi: cosa sta succedendo

Sarà un evento senza precedenti, in un certo senso storico nei piani di Buckingham Palace. Re Carlo III sarà a Roma per la prima volta da sovrano e vorrà rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e il Regno Unito. Parlerà alle Camere riunite durante la sua visita in Italia e al Vaticano dal 7 al 10 aprile, diventando così il primo monarca britannico a rivolgersi al Parlamento italiano. La visita di Stato di Re Carlo, insieme alla Regina Camilla, partirà dallo Stato Pontificio e dopo Roma toccherà anche Ravenna: tappe istituzionali, culturali e simboliche.