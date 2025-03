Lettera43.it - Re Carlo III e Camilla in Italia ad aprile: dal Papa al discorso alle Camere, le tappe della visita

Leggi su Lettera43.it

Per la prima volta da quando è sovrano d’Inghilterra, reIII arriverà incon la moglie e regina consorte. Unadi Stato, in programma dal 7 al 10, che si preannuncia storica per leche la caratterizzeranno. Prevista un’udienza in Vaticano conFrancesco – «qualora le sue condizioni di salute la rendano possibile», ha spiegato Buckingham Palace – e unal Parlamento riunito in seduta comune. Sarà il primo monarca britannico a rivolgersie il quarto leader straniero nella storia dopo Ronald Reagan, Michail Gorbaciov e Felipe VI di Spagna. «Lasottolineerà la profondità e l’ampiezza del rapporto bilaterale», ha spiegato la Royal Family. Da Roma a Ravenna, tutte ledel viaggio diIII enel nostro Paese.ReIII einad: gli impegni in VaticanoCon un comunicato ufficiale, Buckingham Palace ha confermato l’udienza diconFrancesco per l’8al fine di celebrare il Giubileo 2025.