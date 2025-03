Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla in visita ufficiale in Italia e in Vaticano. Ecco il programma

Red’Inghilterra e la mogliesi preparano a uno storico viaggio in. La, la prima nella Penisola dopo l’incoronazione, sarà dal 7 al 10 aprile prossimi. Tre le tappe: Roma, ile la città di Ravenna. Un viaggio simbolico e importante che suggella un rapporto bilaterale già solido tra Londra e Roma e che il sovrano compie in quanto capo di Stato a Roma, al punto che resarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamentono, e come capo della Chiesa d'Inghilterra in