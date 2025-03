Spettacolo.periodicodaily.com - RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT: Official Media Partner della Divisione Serie A Femminile

RDSsono lieti di annunciare la loro nuova collaborazione comeufficiale. L’obiettivo di questaship è ampliare la visibilità del calcio, offrendo contenuti esclusivi che raggiungeranno più di 5 milioni di utenti.RDSDiventanoRDSannunciano con entusiasmo la loro nuova collaborazione come. Questaship si propone di portare il calcioa un pubblico sempre più vasto, con contenuti editoriali dedicati che raggiungeranno oltre 5 milioni di utenti.Final joy with a trophy (Roma Women) ; January 06; 2025 – Football : Italian championship 2024 2025Super Cup ; Final; match between Roma Women 3-1 Fiorentina Women at Alberto Picco Stadium ; La Spezia, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) 0855Un Trend di Crescita per il CalcioIl calciosta vivendo un momento di straordinaria crescita, superando le 45.