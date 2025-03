Bergamonews.it - Razzie dei lupi a Parre, predate quattro pecore: tamponi per scovare tracce del Dna

Leggi su Bergamonews.it

Val Seriana. Un gregge di una quarantina di capi, principalmenteda latte più qualche capra. È l’allevamento ovino di un’azienda agricola di: negli scorsi giorni è diminuito diesemplari, predati dal lupo.Gli animali si trovavano nel recinto invernale sul monte Alino, sotto la chiesa di Sant’Antonio: tra sabato 15 e lunedì 17 marzo il predatore ha colpito nelle ore notturne, lasciando sul terreno una scia di sangue ecarcasse. L’ultima, ritrovata lunedì mattina, di una pecora delle Langhe gravida in attesa di parto.Dopo la segnalazione della titolare sul posto è intervenuta la Polizia provinciale: fin dai primi accertamenti pochi i dubbi, con chiari indizi che hanno fatto subito pensare all’azione di un lupo. Gli agenti hanno montato delle foto trappole per monitorare il recinto, mentre grazie aisono state raccolte delledi dna che saranno analizzate in laboratorio.