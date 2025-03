Ilrestodelcarlino.it - Ratti, 80 anni di stile: il palazzo della moda diventa set fotografico

Pesaro, 18 marzo 2025 – La fuga visiva delle stanze che si susseguono ha già il suo fascino. Perché quello che per tutti è ilche ospita la boutiquein via Rossini, era uno stabile patrizio che prima dire il tempio, non solo cittadina, era la sedeBanca d’Italia. All’ultimo piano Silvana e Matildehanno creato, per celebrare gli 80nascita di questo brand partito con Pietro, affiancato dalla moglie Licia Pezzodipane, un mix tra una esposizione di arte moderna, un setcon indossatrici, vetrine con cristalli espositivi appoggiati sul pavimento, una stanza per i giochi dei bambini, la sartoria. C’è anche una stanza-amarcord con i filmati delle vecchie sfilate che si tenevano nei localiboutique fino a un paio di decenni fa.