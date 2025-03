Rapporto | Arsenal desideroso di firmare il difensore che vede il legname come il suo modello

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’si sta preparando per un’estate di cambiamento e una delle loro maggiori priorità sarà rafforzare la loro difesa.Mikel Arteta vuole rimodellare la sua backline, con un numero di terzini che dovrebbero lasciare il club nei prossimi mesi. Ciò ha portato a un forte interesse per Jorrel Hato dell’Ajax secondo TBRFootball, che afferma che il giovanemolto apprezzato che potrebbe essere disponibile per circa £ 40 milioni.Hato è stato sul radar dell’per un po ‘e per una buona ragione. A soli 19 anni, si è già affermatogiocatore chiave per l’Ajax, mostrando un’impressionante versatilità giocando siacentrale cheterzino sinistro.“Se mai pensi di fare di nuovo qualcosa del genere, il tuo retro uscirà quella porta prima che tocchi il terreno!” – Quale ex star dell’uomo Utd è quasi stato cacciato da Fergie?Un nuovo terzino sinistro sta diventando una priorità per l’, in particolare con i cambiamenti previsti in quella posizione.