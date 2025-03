Lanazione.it - Rapina a mano armata, messo a segno colpo da 6mila euro

Viareggio, 18 marzo 2025 – In fuga con la bicicletta elettrica e un bel bottino dain contanti. E ora è caccia al bandito solitario che domenica, intorno alle 13, haunaai danni sala slot di via delle Darsene. Nella zona industriale di Bicchio-Cotone. L’uomo si è presentato all’ingresso dell’attività con il volto travisato da un berretto verde, ben calzato sulla testa, e una bandana scura, che lasciava scoperta soltanto la fessura per gli occhi. E una volta all’interno, senza un attimo di indugio, ha alzato la pistola che aveva in pugno, l’ha puntata dritta contro la cassiera e ha pronunciato pochissime parole senza tradire alcun accento o inflessione: “Dammi tutto quello che hai”. Sotto la minaccia dell’arma da fuoco si è fatto dunque consegnare gli incassi dalla dipendente della sala slot in quel momento di turno.