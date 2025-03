Calciomercato.it - Rampulla senza filtri: “Avrei preso Donnarumma. Motta-squadra, manca intesa” | ESCLUSIVO

L’ex portiere bianconero si è soffermato sulla situazione della Juventus e non soltantoMichelangeloha deciso di commentarel’attuale situazione della Juventus. L’ex portiere bianconero, intervistato in esclusiva sul canale di calciomercato.it, durante la trasmissione ‘TIAMOCALCIOMERCATO’, si è espresso sulla situazione di Thiago, sulle difficoltà dellae sul cambio tra i pali, con l’arrivo di Di Gregorio.: “(LaPresse) – Calciomercato.it“Servono pazienza e i tempi giusti – le sue parole sulla panchina della Vecchia Signora-. Sono sempre stato contrario ai cambi di allenatore. A volte si migliora, ma molto spesso si peggiora. Cambiare adesso, a nove partite dalla fine, non ribalterebbe magari la situazione.