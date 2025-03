Secoloditalia.it - Rampini-Crozza racconta la triste vita dei dem Usa che vogliono esiliare e piangono nei loro attici. Gag tutta da ridere (video)

Leggi su Secoloditalia.it

lada democratici Usa dopo la vittoria di Trump del novembre scorso. Che fanno, di cosa parlano, come vivono i liberal frustrati dalla sconfitta di Kamala Harris? Ce lol’ inviato ed editorialista del Corriere della Sera Federiconella rubrica Oriente -Occidente. Uno dei pochi lucidi osservatori delle cose americante per chi vuole avere un giudizio super partes su cosa avviene al dilà dell’Atlantico. Lontano dallo spirito di fazione, lo scrittore osserva con equilibrio ecome stanno andando le cose. Come stanno i dem? “Stanno molto male. E di cosa parlano? Ve lo racconto io, perché io li frequento”.: “I dem stanno male”“Fuga da New York”: questo in sintesi estrema l’argomento privilegiato a cuiassiste, visto che la città è la “fortezza” dei dem, anche nelle recenti consultazioni presidenziali.