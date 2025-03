Oasport.it - Rally, riparte la stagione 2025 con l’imprevedibile Safari Kenya

Dopo una breve pausail FIA WorldChampionship con l’edizionedel. Regna l’incertezza alla vigilia di uno dei fine settimana più impegnativi dellaagonistica dopo l’avvincente evento sulle nevi della Svezia ed il tradizionale opening round a Montecarlo.Tante le incognite per il primo appuntamento su sterrato del campionato. C’è attesa soprattutto per l’esordio delle nuove mescole Hankook: un importantissimo test in una delle competizioni più esigenti dell’interaagonistica.Toyota sfida Hyundai dopo aver trionfato in entrambe le sfide disputate, rispettivamente con Sébastien Ogier ed Elfyn Evans. Menzione speciale per quest’ultimo che, dopo un secondo ed un primo posto, è con merito il leader provvisorio della classifica generale.Il numero 33 controlla quindi la scena alla vigilia di una manifestazione che storicamente ha sorriso al costruttore giapponese.