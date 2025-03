Ilrestodelcarlino.it - Raid vandalico nella notte. Spaccate cinque vetrine

Danneggiate a sassate ledinegozi del centro storico lascorsa. In nessun caso è stata rubata merce. Le immagini raccolte dagli inquirenti intervenuti sul posto, carabinieri e polizia locale, e le testimonianze avrebbero consentito di puntare il ditoi verso un individuo, probabilmente ubriaco, che si è lasciato andare a gesti di puro vandalismo. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzadi ieri. Presi di mira tre negozi di via Tabacchi (Il caffè, Le Sacs e la Profumeria Serena) e altri due nelle vicinanze (Fruttieri e Fella Rosa), chemattinata hanno ricevuto la visita della sindaca Letizia Budri. "Un gesto privo di senso, - ha commentato- che condanniamo con fermezza". "Non è stato un tentativo di furto – dicono il presidente del consiglio comunale Antonio Tirabassi e Silvio Covino di Forza Italia-, ma una vera e propria azione vandalica per mettere a soqquadro il centro storico".