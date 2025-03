Bubinoblog - RAI1: GRETA MAURO CONDUCE ESTATE IN DIRETTA, CAROLINA REY VERSO UNOMATTINA ESTATE

Grandi manovre in vista dei palinsesti estivi di, la rete ammiraglia della Tv di Stato che si conferma la più vista dagli italiani. Parliamo diin.Nel pomeriggio, in attesa di capire se avanzerà budget per allestire un programma alle 14, ci sarà il tradizionale appuntamento con la versione “balneare” della Vita indi Matano.invedrà al timone tra cronaca e gossip il confermato Gianluca Semprini affiancato da, così anticipa Tvblog. Non ritroveremo più, per scelta sua, Nunzia De Girolamo.Al mattino la giornata diverrà aperta dadove dovrebbe esserci ancora Alessandro Greco. Al posto di, promossa al pomeriggio, si parla diRey.L'articoloINREYproviene da BUBINO.