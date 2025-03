Inter-news.it - Radu ‘eroe’ col Napoli. L’agente: «Momenti difficili. Ma ha capito gli errori»

è stato uno dei protagonisti assoluto della sfida casalinga pareggiata 0-0 col. Di lui e deipassati nel corso di questi mesi ha parlato il “nuovo” agente Federico Pastorello in un’intervista realizzata a Gianlucadimarzio.com. Dall’errore fatale commesso a Bologna a “eroe” dopo essersi opposto ai partenopei.– Da Bologna a Venezia, la strada è stata lunga e difficile per Andrei, del suo riscatto ha parlato proprioFederico Pastorello: «Sono stati tre anni. Ha vissuto un momento particolare. Quel periodo è alle spalle. Sono convinto che tra qualche anno giocherà titolare in Champions League. Ma senza escludere un futuro in Italia. Ha tutte le possibilità per diventare un grande portiere». Bologna, 27 aprile 2022 una data maledetta per lui e per i tifosi dell’Inter, prosegue Pastorello: «Una situazione di quel tipo può metterti in difficoltà.