Lidentita.it - Qui non è Ventotene. La piazza piena ma confusa di Serra & Co

Leggi su Lidentita.it

Calenda con la maglietta blu e la scritta “Keep calm and Rearm”, ma anche Fratoianni e Bonelli che al riarmo hanno votato un secco no. Vecchioni che ricorda “noi abbiamo Shakespeare, Cartesio, Manzoni” e via elencando, e gli altri no. Ma gli altri chi? Noi chi? E gli scrittori sudamericani, i matematici arabi, i filosofi . Qui non è. Lamadi; Co L'Identità.