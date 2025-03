Panorama.it - Questa è vera cyber resilienza

Leggi su Panorama.it

Il termine è decisamente abusato. Sono stati versati fiumi d’inchiostro (digitale e non) per parlare della. In senso molto generale è la capacità di un corpo di assorbire un urto senza rompersi, quando la si cita in ambitoè la capacità di un’organizzazione di assorbire un attacco “senza rompersi”, ma c’è dell’altro, perché in psicologia è l’abilità di un individuo di superare un evento traumatico.dovrebbe essere considerata parte integrante anche di quella. A tal proposito sono incappato in alcuni dettagli di una vicenda di qualche tempo fa. La “grande storia” è quella di un gruppo dicriminali vicino al governo di Pechino noto come Volt Typhoon che, tra il 2023 e il 2024, era riuscito a infiltrarsi in diversi utility statunitensi per esfiltrare dati e acquisire l’accesso a infrastrutture critiche.