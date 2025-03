Genovatoday.it - Quel corpo non è me, il nuovo podcast sui disturbi del comportamento alimentare

Leggi su Genovatoday.it

delsono al centro dell'ultimofirmato dal collettivo genovese Mettiamoci la voce. S'intitolanon è me: sette episodi, tra testimonianze dirette, esperti e approfondimenti, per esplorare in profondità cause e conseguenze di anoressia, bulimia.