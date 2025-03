Iltempo.it - Quei bus solo andata per la sinistra

Apprendo di un torpedone, pagato dai contribuenti, organizzato dall'Università di Parma, che con tanto di mail a tutto il personale caricava studenti e professori per portarli alla famosa manifestazione per l'Europa di piazza del Popolo firmata da Michele Serra. Che in piazza di quelle migliaia di persone non ce ne fosse una che aveva la stessa idea del suo vicino nons'è capito dalla vaghezza del messaggio ma anche dalla rissa scoppiata già il giorno dopo fra guerrafondai e pacifisti, Calenda e Fratoianni, europeisti per il disarmo ed europocentrici per il riarmo e chi più ne ha più ne metta. Ma adesso si scopre che la piazza era del popolo ma i viaggi organizzati. E se vale qualcosa tutta la retorica degli ultimi due anni sugli atenei liberi, sulla scienza, sul confronto fra le idee, immagino che il prestigioso ateneo organizzerà pullman e mailing list per tutte le manifestazioni politiche della Capitale, a testimoniare l'equidistanza dai partiti che un ente che si occupa di conoscenza ha il dovere di rispettare.