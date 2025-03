Lanazione.it - Quattro denunciati per abbandono rifiuti

BIENTINAperdal comando territoriale Buti Bientina della polizia locale. Come già successo altre volte, nella località Isola, sono stati abbandonati lastre in eternit, ingombranti e altra immondizia. Gli autori dello scempio sono stati individuati e identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e agli approfonditi accertamenti effettuati dagli agenti. Oltre al procedimento penale (rischiano ammende fino a 26mila euro e l’arresto fino a 2 anni), i trasgressori saranno obbligati a rimuovere ie bonificare l’area a proprie spese. "Si tratta di una piaga senza tregua – commenta il comandante territoriale di Buti Bientina Andrea Trovarelli – che ci vede impegnati quotidianamente nel contrasto a questi comportamenti illeciti. Invitiamo i cittadini a non affidarsi ai cosiddetti ’svuotacantine’ che offrono lo smaltimento a prezzi modici con la promessa di conferire iin discarica.