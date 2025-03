Quanto hanno guadagnato fin qui le italiane in Europa sul campo? Bologna sopra la Fiorentina anche in caso di successo in Conference

Leggi su Sportface.it

Una Champions che vale oroper chi saluta il torneo in anticipo. Un’League e unaLeague che possono raggiungere cifre importanti solo con un cammino da incorniciare. La differenza tra la principale coppa europea targata Uefa e le restanti due è tutta riassunta in un esempio concreto: ileliminato nella League Phase di Champions League è già oggi sicura di guadagnare più dellaindi trionfo dei viola inLeague. Considerando solo i bonus legati ai risultati sul, ilha oggicirca 25.32 milioni, mentre la(ad oggi ferma a 8.3 milioni) incasserebbe 17.8 milioni indi vittoria del titolo. L’italiana che hadi più finora con il solo rendimento (togliendo quindi il Value Pillar) è ovviamente l’Inter che con la qualificazione ai quarti di finale ha accolto nelle sue casse circa 67 milioni.