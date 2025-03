Quotidiano.net - Quanto costa il parcheggio (a pagamento) in Italia e in Ue. Aeroporti, la classifica

Roma, 18 marzo 2025 – Una delle principali preoccupazioni dell’automobilista quando si reca in un luogo, dal teatro al ristorante, o in centro per una commissione, è sempre legata al. Il traffico congestionato delle grandi città, è spesso causato dalla ricerca del, più che dal semplice spostamento da un posto all’altro. Nei centri storici, con le limitazioni agli accessi e le soste riservate ai residenti, i parcheggi sono ormai diventati quasi dei luoghi mitologici, di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto. Una recente indagine condotta da EasyPark Group, fornitore globale di soluzioni per la sosta, ha comunque dato una buona notizia aglini, collocando il nostro Paese fra i meno esosi d’Europa in tema di tariffe dei parcheggi. Lo studio di EasyPark Lo studio, che ha analizzato il costo orario medio della sosta in 15 Paesi europei, vede l’fra i più convenienti, con una spesa media di 1,5 euro l’ora, al pari della Spagna, dietro il Portogallo con 1,2 euro e la Slovacchia con 1,1 euro.