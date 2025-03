Lettera43.it - Quanti italiani possiedono Bitcoin?

In Italia ci sono 1,6 milioni di clienti nel settore delle criptovalute, per un valore complessivo pari a 2,6 miliardi di euro. È il resoconto dei flussi trimestrali inviati dagli operatori iscritti nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (Oam). I numeri mostrano un aumento del 7 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti e una crescita parallela anche dei Virtual Asset Service Provider, ossia i fornitori di servizi per le cripto-attività, che sono saliti da 148 a 166. È verosimile tuttavia che, con l’arrivo del prossimo resoconto relativo al primo trimestre 2025, la situazione subisca un importante rallentamento a seguito dell’improvviso crollo died Ethereum e delle costanti oscillazioni del mercato. Si attende dunque un calo sia dei proprietari di crypto sia del valore in euro.