Ilfoglio.it - Quando l’AI entra nelle redazioni. Un storia a puntate

Negli ultimi due anni, l’uso dell’intelligenza artificiale nel giornalismo è cresciuto esponenzialmente, portando con sé innovazioni e dibattiti. Dal New York Times a El País, passando per Reuters e la Bbc, lehanno implementato sistemi di IA per migliorare la produzione, la distribuzione e l’interazione con i lettori. Se da un lato la tecnologia offre nuove possibilità di personalizzazione e analisi dei dati, dall’altro solleva interrogativi sulla qualità dell’informazione e sull’equilibrio tra automazione e intervento umano. Negli ultimi due anni, il rapporto tra intelligenza artificiale e giornalismo ha vissuto un’accelerazione senza precedenti. Le maggiori testate internazionali hanno sperimentato l’uso dell’IA in modi diversi, con l’obiettivo di migliorare la produzione, la distribuzione e l’accessibilità dell’informazione.