Qualificazioni Masters Wta 1000 Miami | Nardi e Napolitano ko main draw per Stefanini

In archivio la prima giornata di/Wtadi. Niente da fare per Luca. La testa di serie numero 3 del tabellone esce di scena al primo turno per mano del francese Terence Atmane. 6-3 7-6(4) il punteggio in favore del transalpino, che piega in quasi due ore la resistenza del tennista pesarese. Giornata condizionata dal forte vento a. Grandi difficoltà al servizio per entrambi i giocatori, che concedono rispettivamente 14 () e 8 (Atmane) palle break. Le condizioni atmosferiche complicate hanno contribuito ai problemi disulla seconda di servizio. Solamente 41% di punti conquistati (14/34), a fronte del 64% del francese, sulla seconda per l’azzurro, che ha nella battuta il grande punto debole del suo gioco. Nel gioco da fondovale certamente più del n.