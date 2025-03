Fanpage.it - Quali sono le specie di rettili più diffuse nelle case degli italiani e perché è sbagliato tenerle

Lucertole, tartarughe, serpenti e altrisempre più diffusi come animali da compagnia. Il fascino dell'esotico e la presunta facilità nell'allevamento li hanno resi molto popolari non solo tra gli appassionati e gli esperti. Tuttavia, forse è arrivato il momento di fermarsi e chiedersi se sia davvero giusto oggi incentivare la diffusione di questi e altri selvatici esotici come animali da compagnia.